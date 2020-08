Em 2009, estreou-se como atriz na sétima temporada de ‘Morangos com Açúcar’. Integrou várias novelas de sucesso.







- CM: Uma resolução para este verão?



Sara Santos tem 33 anos e é natural do Algarve. Tem ascendência cabo-verdiana.Em 2009, estreou-se como atriz na sétima temporada de ‘Morangos com Açúcar’. Integrou várias novelas de sucesso.

– Gostava muito de viajar, de ir a Cabo Verde, mas infelizmente este ano não vai acontecer.





- Batata frita, bola de Berlim, fruta ou chocolate?





– Fruta. Mas também não resisto a uma bola de Berlim na praia.





- Estão 42 graus à sombra: o que faz para refrescar?





– Como cubos de gelo e granizados.





- Confesso: no verão não resisto a um bom…





– Sunset com uma garrafa de espumante.





- Praia no início da manhã ou ao final de tarde?





– Tanto faz, mas tem de ser sempre muito cedo ou muito tarde.





- A pessoa do lado não tem a toalha a uma distância aceitável. Afasta-o ou afasta-se?





– Afasto-me, mas chamo-a à atenção.





- No verão é de comer ou beber mais?





– Beber mais.





- A que petisco não resiste?





– Choco frito.





- Fato de banho, triquíni, biquíni, topless ou nada?





– Biquíni, sem dúvida.





- Tem algum ‘spot’ secreto nas férias?





– Tenho um ‘spot’ secreto no Alentejo mas não posso divulgar… é secreto.





- Nunca percebi aquelas pessoas que no verão…





– Estão em grandes aglomerados.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?





– As pessoas que não estão as respeitar as normas de segurança.