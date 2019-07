Sara Santos: "O verão junta mais as pessoas”

A repórter em biquíni daafirma que o verão é sinónimo de convívio e diversão, mas também não abdica de momentos calmos na praia para relaxar.– Depende mesmo muito. Gosto muito de fazer férias cá, mas também gosto de conhecer sítios novos.– Praia.– Verão frio com água quente, sempre.– Depende muito de como a água está e da companhia que temos. Se estiver com crianças não posso fazer uma entrada a três tempos, mas se estiver sozinha essa pode ser uma hipótese.– Obrigatório: ter água, frutas e muito boa-disposição; dispensável: as preocupações.– Os três.– Na verdade, é bastante recorrente (risos).– O verão não define muito isso, mas acredito que o verão junte mais pessoas, há mais tempo e disponibilidade.– Noites ao relento.– Claro que sim, as pessoas andam mais despidas, mais sexy, com mais pele à mostra e isso faz com que as pessoas se liguem umas as outras.– Nesta altura, uma camisa de dormir.– O verão é bom para uma pessoa ser um bocadinho mais livre e feliz.