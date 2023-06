Sarah Ferguson operada a cancro na mama

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, de 63 anos, está a recuperar de uma cirurgia após o diagnóstico de cancro da mama.









A notícia foi avançada pelo representante da ex-mulher do príncipe André, irmão do rei Carlos III, que referiu que a operação “decorreu com sucesso” e que se encontra a recuperar “na companhia da família”.

Sarah Ferguson também revelou que estaria a passar por um problema oncológico no podcast ‘Tea Talks’, no qual é anfitriã. “Amanhã vou fazer uma mastectomia a uma mama”, disse no episódio publicado a 25 de junho.