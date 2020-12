Saudades das filhas agravam depressão de Alexandra Lencastre

Alexandra Lencastre atravessa um momento delicado da sua vida. A atriz nunca escondeu o seu desagrado perante a personagem que interpreta em 'Amor, Amor', a nova novela da SIC. O início de gravações foi bastante atribulado para a artista e os episódios de tristeza tornaram-se comuns nos bastidores.





"Ela não está no seu melhor", começou por afirmar uma fonte próxima da produtora à revista 'TV Guia'.



, começou por afirmar uma fonte próxima da produtora à revista 'TV Guia'.

A notícia de que ia passar o Natal longe da filha mais nova, Catarina, agravou o estado psicológico da atriz. A jovem de 22 anos está a trabalhar em Londres e, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, vai passar os festejos longe da família.





"Todos sabem que a Alexandra teve problemas antes de aceitar fazer a novela... Dizia estar doente, mas ninguém percebeu o que tinha... Ri-se nuns dias, chora noutros. Agora, é por causa da ausência da filha... Não está fácil", acrescentou.





Alexandra Lencastre enfrenta uma depressão, agravada pelas saudades que sente das filhas. A saúde frágil da atriz preocupa os que a acompanham no dia a dia.





"São estas coisas... Nuns dias está tudo bem, noutros está tudo mal. Ela sente-se sozinha...", contou um colega de elenco da novela 'Amor, Amor'.





"Estava apalavrado que se iam ver no Natal, mas a pandemia tramou isto tudo. E se ela sofre com as filhas", concluiu.