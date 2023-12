Saúde afasta Júlio Isidro da última emissão do ‘Natal dos Hospitais’ Júlio Isidro já participou 58 vezes nesta emissão especial.

Motivos de saúde, como o próprio indicou numa publicação no Facebook, afastaram Júlio Isidro da última emissão do ‘Natal dos Hospitais’, um clássico da RTP nesta época natalícia.



“Falhei o ‘Natal dos Hospitais’”, lamentou o apresentador, de 78 anos, explicando que iria “apresentar um breve momento” da referida emissão especial. “Fiz 58 vezes e ontem faltei. Uma crise de síndrome vertiginoso que nunca tinha sentido tirou-me o chão debaixo dos pés e fiquei em casa. Estou triste, mas na esperança/certeza que se Deus quiser, farei 60 vezes o ‘Natal dos Hospitais’ antes de me retirar das lides”, explicou o comunicador. Júlio Isidro aproveitou ainda para recordar outras emissões e outros companheiros de lides, ao lado dos quais distribuiu “palavras de carinho e apoio a todos aqueles que não têm Natal junto das famílias”.

