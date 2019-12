Saúde atrasa regresso de Rueff ao trabalho

ontinuo em franca recuperação. Em casa, rodeada de família e amigos a quem serei eternamente grata, com todos os cuidados e mimos, muito bem disposta e cheinha de vontade de voltar ao trabalho. Bem hajam os que se preocuparam e continuam a preocupar com a minha saúde. Mais do que qualquer fármaco, o vosso carinho é que é verdadeiramente CARDIOPROTECTOR!", escreveu a atriz de 47 anos, juntando um emoji de coração.



Recorde-se que quando a atriz ainda estava internada, Herman José garantiu que esta regressaria ao trabalho na última segunda-feira, o que não aconteceu. Por questões de precaução, Maria Rueff foi aconselhada a descansar por mais uns dias.



Maria Rueff partilhou uma publicação nas redes sociais onde descansa os fãs sobre o seu estado de saúde. Apesar de já ter tido alta hospitalar, a atriz encontra-se ainda focada na recuperação.A artista mostra estar ainda dedicada a cuidar da saúde, e que continua, por enquanto, afastada do trabalho.Recorde-se que Maria Rueff sofreu um enfarte de miocárdio no dia 26 de novembro, e ficou internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, tendo tido alta recentemente. A atriz já revelou que foi a filha, Laura, de 15 anos, que lhe salvou a vida . A adolescente foi a pessoa que socorreu a mãe e chamou a ambulância, e Maria Rueff descreveu os momentos dramáticos do dia do grande susto