Saúde de Ana Garcia Martins deixa amigos em alerta

Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, sempre habituou a família, os amigos e quem a segue à sua postura firme, independente e bem-disposta, por isso, a fragilidade que mostrou esta semana apanhou todos de surpresa.Depois de ter ficado cinco dias sem aparecer nas redes sociais e de ter falhado a última gala do ‘Big Brother’, a comentadora acabou por admitir que não está bem e que precisa de uma "pausa", sem data definida para o seu regresso., limitou-se a dizer, não deixando espaço para perguntas dos seguidores, uma vez que bloqueou a possibilidade de comentários à publicação.Foi precisamente há uma semana que chegou o alerta. Pipoca não se sentou na cadeira de comentadora do ‘Big Brother’, da TVI, mas Cláudio Ramos desvalorizou o assunto.Mas o facto de Ana Garcia Martins falhar também o programa ‘Dois às 10’, no qual costuma marcar presença à segunda-feira, deu a entender que não seria algo tão leve como tinha sido anunciado no sábado.Pipoca optou por ficar também ausente do Instagram, uma plataforma que usa diariamente para trabalhar, uma vez que é aí que divulga as marcas que a contratam, o que originou ainda mais preocupação.DIVÓRCIOA verdade é que os últimos tempos não têm sido fáceis.