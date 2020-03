Saúde de Cristina Ferreira alvo de preocupação

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira assume medo por regressar ao trabalho

Nunca a fragilidade de Cristina Ferreira impressionou tanto os milhões de admiradores como no decorrer da última semana.A apresentadora, de 42 anos, voltou às manhãs da SIC após uma semana em isolamento com o filho, Tiago, mas não conseguiu esconder o nível de ansiedade e preocupação, causado, sobretudo, pelo surto do novo coronavírus.O regresso da estrela da SIC foi motivo de várias críticas dos admiradores, que lembraram os constantes pedidos de Cristina para se. Alguns chegaram mesmo a acusá-la de ser incoerente.questionou revoltado um seguidor., atirou outro fã, acusando a apresentadora de temer que o seu programa fosse derrubado pela concorrência.A imagem de Cristina Ferreira também suscitou vários reparos por parte dos admiradores. A apresentadora apareceu visivelmente mais magra, sobretudo na zona do rosto.Há cerca de meio ano, a estrela do terceiro já havia confessado como a ansiedade lhe provocavam mudanças físicas., partilhou. Na altura, Cristina lutava contra o aumento de peso.