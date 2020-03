Saúde de Cristina Ferreira está a preocupar os fãs

Cristina Ferreira tem vivido um turbilhão de emoções ao longo dos últimos dias. Depois de ter estado em isolamento com a família durante uma semana, devido ao surto de Covid-19, a apresentadora voltou ao trabalho na estação de Paço de Arcos. Um regresso difícil para a estrela. que tem demonstrado algumas fragilidades.

Em apenas uma semana, o rosto da SIC surge visivelmente mais magro e as mudanças na imagem são notórias nas fotografias da altura em que abandonou o programa e as atuais. O elevado nível de pressão vivido ao longo dos últimos dias refletiu-se na sua imagem que tem sido alvo de dezenas de comentários dos fãs e seguidores, que revelam preocupação com o seu estado de saúde.

Cristina não escondeu as inseguranças devido à situação atual que se vive e começou, inclusivamente o programa, a ler um texto, em que falava sobre o medo. "Temos medo. Estamos todos com medo. Duvido que alguma das pessoas que hoje saiu de casa para trabalhar não tenha tido medo. Voltámos com todos os medos, mas em segurança", fez saber a apresentadora, mostrando as fragilidades perante o público, que, no entanto, tem inundado a sua caixa de mensagens com textos de apoio.

Recorde-se que Cristina Ferreira já falou publicamente sobre a sua batalha contra a ansiedade e stress, que motiva as suas oscilações de peso ao longo dos meses. Em julho de 2019, a estrela relatou o episódio em que aumentou drasticamente o seu peso e foi acompanhada por uma equipa médica. Na altura, foi aconselhada a tomar ansiolíticos e antidepressivos, para controlar a ansiedade extrema, algo que imediatamente recusou.



Vitória no regresso

No regresso aos ecrãs, na segunda-feira, Cristina Ferreira mereceu a preferência dos telespectadores, tendo sido vista por meio milhão de pessoas. Manuel Luís Goucha, no ‘Você na TV’, da TVI, foi seguido por 332 mil pessoas.