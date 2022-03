Saúde frágil afasta Rainha Isabel II de funções

Aos 95 anos (faz 96 em abril), a rainha Isabel II denuncia o peso da idade e começa a preocupar os ingleses. O alerta soou com o cancelamento da sua presença na celebração anual do Dia da Commonwealth, que se realizou na passada 2ª feira, devido ao estado de saúde frágil.





Isabel II esteve infetada com o vírus da Covid-19 e poderá estar a sofrer com sequelas da doença agravadas pela sua idade. De acordo com a imprensa britânica, a monarca pode não retomar os seus compromissos num futuro próximo. Segundo a mesma publicação, o palácio real analisa com rigor a agenda da rainha para que a mesma esteja o mais resguardada possível e há mesmo quem considere que a soberana pode não voltar a exercer funções. Desta forma, será o filho, Príncipe Carlos, ao lado da mulher, Camila Parker Bowles (que será rainha consorte), a suceder-lhe no trono britânico.

Passou mais de um ano desde que Harry, ao lado da mulher, Meghan Markle, fez revelações bombásticas sobre a família real britânica numa entrevista a Oprah Winfrey. Desde essa altura, a relação de William e Harry colapsou. De irmãos inseparáveis e confidentes, passaram a estar afastados, sem qualquer ligação.Os encontros entre os dois têm sido escassos, com Harry a viver nos EUA, e a falta de comunicação tem arrastado a situação. Segundo o especialista real Duncan Larcombe revelou à revista ‘OK!’, os dois príncipes sentem "um enorme arrependimento" pelo estado do seu relacionamento hoje em dia. A zanga com o irmão tem abalado William, contudo, a "teimosia dos dois" tem sido um dos fatores que tem mantido esta zanga."É uma tensão constante. Para Harry é igualmente difícil e ambos são muito teimosos", revelou uma fonte próxima da realeza britânica.