Saúde frágil de Pinto da Costa gera preocupação

Com uma saúde frágil, Jorge Nuno Pinto da Costa, que faz 83 anos no fim do mês, tem passado dias difíceis. O presidente do FC Porto despediu-se do seu braço-direito e amigo de longa data Reinaldo Teles, que morreu vítima de Covid-19, aos 70 anos.que contou, na missa de corpo presente, na igreja do Bonfim, no Porto, com a presença de várias personalidades ligadas ao mundo do futebol.Depois de ter deixado palavras de conforto à família do amigo e de se ter sentido mal,Já nas instalações, saiu da viatura pelo próprio pé. Tudo não passou de um susto, no entanto, a saúde do líder dos Dragões não deixa de preocupar os mais próximos, principalmente no contexto de pandemia.O presidente portuenseMais recentemente, em 2017, deixou a família e os amigos apreensivos, após ter sofrido uma aparatosa queda durante a noite, em sua casa, que resultou na fratura de três costelas. Após dez dias internado, teve alta hospitalar e continuou a recuperação em casa.Há precisamente um ano, durante um discurso que marcou as celebrações do seu 82.º aniversário, Pinto da Costa deixou claro que o seu desejo seria desfrutar melhor da companhia de quem se preocupa consigo.E uma das suas companhias favoritas tem sido a neta, Jasmim, filha de Joana Pinto da Costa, nascida em março último.Também no plano amoroso, o líder azul-e-branco vive dias de instabilidade. No verão, Pinto da Costa voltou a aproximar-se da antiga companheira, Fernanda Miranda, que se tinha separado do empresário Miguel Osório, meses depois de ter sido mãe. Porém, nessa altura, a antiga namorada, Cláudia Campo, ainda não tinha saído de casa.