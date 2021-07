Saúde obriga Carolina Carvalho a deixar novela Atriz encontra-se a recuperar da cirurgia aos ovários a que se submeteu.

Carolina Carvalho foi a um evento dois dias antes da operação

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Carolina Carvalho já não vai voltar às gravações da novela ‘A Serra’, da SIC, em que interpreta Mariana Pereira Espinho. A atriz de 26 anos encontra-se a recuperar da cirurgia de urgência a que foi submetida no passado dia 4 de julho, em Lisboa, para remoção de um quisto nos ovários.



De acordo com o que o CM apurou, as gravações da trama estão prestes a chegar ao fim, o que faz com que a produção tenha de fazer ligeiras alterações aos textos. "Ela já não vai voltar, mas não será necessário mudar o final, serão feitas algumas adaptações", revelou ao Correio da Manhã uma fonte da equipa. A namorada de David Carreira já tinha a cirurgia agendada, contudo, teve de antecipá-la, o que acabou por comprometer o seu trabalho na novela. A intervenção correu bem e Carolina Carvalho teve alta no início da semana. "Estou em casa a recuperar junto daqueles que mais gosto. Obrigada por todas as mensagens. Estou bem", escreveu.

Dois dias antes da cirurgia, a atriz tinha estado na apresentação do filme ‘Bem Bom’.

Mais sobre