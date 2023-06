Saúl Ricardo: “Na altura pensei no suicídio” Cantor acusou os pais de terem gastado o dinheiro que ganhou na infância, como cantor.

Saúl Ricardo relembrou a época conturbada que viveu e acusou os pais de terem gastado o dinheiro que ganhou na infância, como cantor. Só aos 18 anos, quando precisou de levantar dinheiro, percebeu que tinha na conta 14 euros e 50 cêntimos. "A mim não me interessa o dinheiro gasto. Os meus pais não me abandonaram só a mim, abandonaram cinco filhos", recordou. "Pensei no suicídio na altura. Tive a ajuda da minha esposa, que era uma menina de 16 anos", disse o artista, explicando que esta foi a época mais difícil da sua vida.

