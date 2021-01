Savate e Joana protagonizam primeira discussão no 'Big Brother'

Poucos dias após se terem assumido como casal na casa do 'Big Brother' (TVI), com a troca de beijos e carícias, Bruno Savate e Joana Albuquerque protagonizaram a primeira discussão dentro da casa.Joana estava na sala a ajudar Noélia, Sandrina e Gonçalo Quinaz a estudar o texto que vai ser interpretado em inglês. Hélder e Bruno Savate juntaram-se ao grupo para preparar as suas respectivas partes. Contudo, o volume da conversa estava a incomodar o nortenho., gritou a 'beta' de Cascais.Uma atitude que não agradou o concorrente.Todos permaneceram no mesmo espaço num evidente ambiente de tensão. "Nós já estávamos aqui há meia hora a dizer o texto dele [Gonçalo Quinaz] e o da Sandrina e vocês vêm para aqui e metem isso no máximo. Vão para outro sítio", disse Joana que recebeu várias provocações do namorado.Mais tarde, com os ânimos mais calmos, Bruno Savate juntou-se a Joana para esclarecer o sucedido. "Fogo, Joana. Também levas tudo a peito. Uma pessoa não pode brincar. Só te disse para falar mais baixo um bocadinho, porque estava a ouvir o texto e levaste logo a mal", justificou Savate que admite ter brincado demasiado com a situação.Joana explicou o seu ponto de vista e que não gostou da atitude Savate de dizer para ela se calar.