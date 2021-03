Savate perde a cabeça com Joana: "Tens uma compulsão mentirosa. És doente"

Perante as palavras da concorrente, Bruno acusou-a de ter uma "compulsão mentirosa". "Eu vou-te explicar uma coisa. Deturpar a realidade é sinónimo de mentirosa. Deturpas a realidade, o que é que eu posso fazer? (...) Acho que tu tens uma compulsão mentirosa, és doente. Imaginas coisas na tua cabeça e depois tentas transmitir isso aos outros. Crias uma ilusão na tua cabeça e tens prazer que isso seja realidade. Aconselho-te seriamente a fazeres como eu, quando saíres daqui a seres acompanhada por um psicólogo".



Joana não gostou do que ouviu. "Não sabia que tirávamos mestrados em psicologia aqui no 'Big Brother'. Com licença, não vou admitir que me chames doente mental e isto foi a gota de água, Bruno", afirmou ao abandonar o confessionário.



Concorrente não hesitou em dizer o que pensa sobre as atitudes da jovem de Cascais.

O ambiente voltou a ficar tenso entredo Depois de ter dito que ia cortar relações com a jovem de Cascais ao descobrir que esta lhe chamou "lixo humano", o antigo lutador de boxe voltou a dirigir-lhe a palavra para tecer fortes críticas, durante um desafio que se realizou esta quarta-feira, dia 17.Sem dó nem piedade, o nortenho voltou a recordar o momento em que esta lhe chamou "lixo":. A jovem de 21 anos ripostou:Todavia, Bruno continuou: "Chamar-se lixo é uma coisa forte. Era completamente desnecessário"., atirou Joana.