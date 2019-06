Scarlett Johansson está prestes a subir ao altar

A atriz norte-americana Scarlett Johansson, de 34 anos, está quase a viver o dia mais romântico da sua vida, uma vez que está noiva do ator Colin Jost, de 36 anos, desde final de maio.No entanto, os preparativos para a festa de despedida de solteiro de Colin já começaram.Este será o terceiro casamento de Scarlett, que já deu o nó com o ator Ryan Reynolds, união que durou entre 2008 e 2011, e com Romain Dauriac, com quem se juntou em 2014 e se separou três anos depois, em 2017.