Schumacher "está cá, mas não consegue comunicar", revela amigo

"O Schumacher não está morto. Está cá mas não consegue comunicar". As declarações são de Piero Ferrari ao jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’. O filho do fundador da Ferrari recordou os convívios que manteve com o antigo campeão de F1, hoje com 52 anos. "Tive o prazer de ter o Schumacher em minha casa e de bebermos uma garrafa de vinho tinto juntos. Ele gostava muito desses momentos de intimidade e tranquilidade. Era uma pessoa simples", referiu Piero Ferrari à mesma publicação.O empresário, de 76 anos, acabou por explicar o porquê de falar do amigo no passado. "Lamento falar dele como se estivesse morto. Ele não está morto. Ele está lá, mas não consegue comunicar", referiu.Desde que Michael Schumacher sofreu um aparatoso acidente, em 2013, enquanto esquiava nos Alpes Suíços, que são escassas as informações sobre o seu estado de saúde. Segundo a imprensa internacional, a mulher do antigo campeão de Fórmula 1, Corinna Betsch, tem um núcleo muito restrito de pessoas que permite que visitem o marido.