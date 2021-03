"Se eu sou p*** tu também és”: ‘Ex’ de Matthias Schmelz abre guerra a Agnes

“Há muita gente frustrada com a minha vida e com os meus relacionamentos... Por conta própria é difícil seres conhecida, então é mais fácil agarrares-te a alguém já conhecido. E bater sempre na mesma tecla. De donzela triste a ex-quenga reformada ou futura quenga. Sei lá”.



A polémica estalou entre as mulheres de Matthias Schmelz, conhecido como ‘o rei dos aspiradores’. Agnes Arabela, a atual namorada do empresário alemão, recorreu às redes sociais para responder às críticas sobre o relacionamento. Sem nunca mencionar o nome de quem a ofendeu, a ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, da TVI, não poupou nos insultos, que os fãs acreditam serem dirigidos à ‘ex’ de Matthias, Iara Dias, que conheceu o alemão quando tinha apenas 16 anos.“Há muita gente frustrada com a minha vida e com os meus relacionamentos... Por conta própria é difícil seres conhecida, então é mais fácil agarrares-te a alguém já conhecido. E bater sempre na mesma tecla. De donzela triste a ex-quenga reformada ou futura quenga. Sei lá”.

As afirmações de Agnes não passaram despercebidas a Iara, ex-namorada de Matthias Schmelz, que também usou as redes sociais para marcar a sua posição. “Não me venham falar de dignidade, sendo que não a têm. Uma pessoa que assume um relacionamento nas redes sociais é o quê? Um relacionamento que não existe! Atenção! Porque a pessoa diz que tem um relacionamento e a outra pessoa que faz parte do relacionamento disse que não existe relacionamento algum. Eu é que sou frustrada? Queres ganhar o quê? Fama e dinheiro?”, questionou, dando a entender que o romance de Agnes e Matthias é uma fachada.





A jovem, de 19 anos, ouvida pelas autoridades portuguesas a propósito da polémica das orgias milionárias, alegadamente organizadas por Matthias Schmelz, em Cascais, foi mais longe e comparou-se à rival, enumerando os pontos em que coincidem. “Temos algumas coisas em comum. Eu sou p***, mas tu também o és. Temos coisinhas em comum. O gosto por homens também é o mesmo”.





Iara prometeu mão firme na guerra com Agnes, que só agora começou . “Tens mais uma semana. Continua a ser o centro das atenções como tu gostas. Não adianta bloqueares-me. Eu consigo ver”.