"Se me apetecer dar-lhe um beijo na boca, dou", diz Liliana sobre Bruno de Carvalho

Durante a gala do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), no domingo, os concorrentes assistiram aos típicos filmes feitos pela produção, os ‘BB Play’, onde são recordados os momentos mais importantes da semana. Uma das cenas escolhidas foi uma conversa entre Nuno Homem de Sá, Leandro e Jay Oliver, em que os três comentavam a aproximação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, relembrando que ambos estão comprometidos - Liliana namora com a bailarina Jaci Duarte. O ambiente aqueceu quando a concorrente marcou a sua posição perante os colegas."A minha relação com o Bruno dá dor de cotovelo a muita gente aqui dentro, seja por que razões forem. Lamento, meus amores, mas vou continuar a dar-me com o Bruno da mesma maneira se ele cá ficar. Se me apetecer dar-lhe um beijo na boca, dou. O que me apetecer", disse. "E eu gosto de mulheres, sim, e se me apetecer gostar do Bruno, vou gostar do Bruno", acrescentou.Bruno Carvalho também não achou piada aos comentários tecidos nas suas costas e avisou: "Agradeço a preocupação de toda a gente, mas isto é uma preocupação minha e da Liliana."Laura Galvão desistiu do ‘Big Brother Famosos’ depois de ceder às saudades que tinha da família. "Eu cheguei à conclusão de que não pertenço aqui. Preciso da minha base para viver, que é o meu namorado e a minha filha", disse durante a gala em direto.A concorrente brasileira Jaciara Dias envolveu-se numa discussão acesa com Nuno Homemde Sá, durante a gala. Jaciara acusa o ator de a torturar e de ser o "homem mais mentiroso" que já conheceu. "Ele não mudou em nada. (...) Se eu pudesse, tirava-o daqui. Detesto, eu que nunca detestei ninguém", disse. Nuno respondeu à letra e não poupou a ‘ex’ de Deco: "Ela joga um jogo de inconveniência, um jogo falso, um jogo sujo, eu não vou cair na armadilha dela e começar num bate-boca (...) não vou dar canal a esta menina, ela vai enterrar-se por ela própria."A gala do ‘Big Brother Famosos’, conduzida por Cristina Ferreira, liderou as audiências na noite de domingo. O programa teve uma média de um milhão e 312 mil telespectadores, deixando para segundo lugar o programa da SIC ‘Hell’s Kitchen’, do chef Ljubomir Stanisic. A TVI venceu o dia.Leandro foi o concorrente expulso no domingo, com 87% dos votos. O cantor afirma que, na casa, teve a "oportunidade de ser ator" e que a sua postura ao longo das duas semanas não passou de estratégia. "As pessoas têm de perceber que isto é um jogo", disse esta segunda-feira no ‘Dois às 10’ (TVI).