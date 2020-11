Seferovic oferece-se para ajudar dez famílias no Natal

Com os famosos a entrarem no espírito natalício e a começarem a tratar da decoração para a quadra, houve quem tivesse aproveitado esta altura do ano para anunciar projetos solidários. Foi o caso de Haris Seferovic, que revelou, através das redes sociais, que abraçou uma nova causa. O jogador do Benfica vai estar, em conjunto com a mulher, Amina, a distribuir presentes a crianças carenciadas por vários orfanatos de Lisboa. Mas ao revelar a iniciativa, anunciou também que, paralelamente, decidiu ajudar dez famílias.O jogador pediu que os fãs lhe escrevam a contar a sua história para, desta forma, selecionar os pedidos que mais lhe tocam no coração. “Este ano foi difícil para muitas pessoas. Gostaríamos de dar uma alegria este Natal a 10 pessoas. Talvez algum de vocês ou os vossos filhos precisem de alguma coisa com urgência ou desejem ter algo desde há muito tempo. Escrevam-me, ou à minha esposa, e digam-nos porque é que precisam de apoio. Nós vamos ler e selecionar 10 pessoas cujos pedidos mais nos tenham sensibilizado”, adianta o jogador que, com o gesto simbólico, pretende levar alegria a algumas casas.