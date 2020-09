Seferovic vive conto de fadas em família

22 set 2020 • 17:44

Haris Seferovic e Amina Basic não olharam a meios na altura de organizarem a primeira festa de aniversário da filha que têm em comum, Inaya. O jogador do Benfica e a modelo partilharam imagens do evento, que descrevem como "um conto de fadas" e garantiram que a bebé se divertiu muito nesse dia especial.Emocionada, Amina também usou o Instagram para falar na transformação que aconteceu na sua vida desde a chegada da filha. "", escreveu. A mulher do craque do Benfica falou ainda do futuro. "".