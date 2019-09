Segunda cirurgia de Ângelo Rodrigues já está agendada

Ator continua internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, desde o dia 22 de agosto, Ângelo Rodrigues prepara-se para ser submetido à segunda cirurgia de reconstrução de parte da perna esquerda.A intervenção está agendada para dia 2 de outubro, quarta-feira, ao final da manhã, e terá como objetivo reconstruir a zona afetada pela grave infeção provocada por uma injeção de testosterona, e que vai desde o pé até à zona lombar. Esta deverá ser a última cirurgia antes de iniciar a fisioterapia.apurou ainda que o ator, de 32 anos, fez recentemente uma radiografia ao joelho direito, que pode estar a sofrer danos com o facto de suportar todo o peso do corpo.