Segunda gala do 'Big Brother' esmagada pela concorrência

11:57

1 milhão e 625 mil espectadores. 'Big Brother - A Revolução' registou um share de 22,1% e teve 1 milhão e 115 mil pessoas a ver.



Uma derrota para Teresa Guilherme, que não conseguiu captar as atenções dos seguidores do programa na tradicional gala de expulsão do reality show.

Ontem, o formato foi completamente arrasado pela concorrência e, sendo que na semana passada tinha sido o programa mais visto de domingo.'Isto É Gozar com Quem Trabalha' (SIC), de Ricardo Araújo Pereira, reuniu as preferências da noite de domingo, obteve 30,2% de share e foi visto por