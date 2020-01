Segurança de Harry e Meghan Markle custa 8 milhões de euros

É o início de uma nova vida.Acertados todos os detalhes do corte com a família real britânica, o príncipe Harry já se juntou à mulher em Vancouver, no Canadá, para uma vida longe dos compromissos oficiais. O duque chegou de jato privado, e acompanhado por seguranças do Reino Unido e do Canadá que vão continuar a vigiar o casal, mesmo depois das mudanças.Meghan foi surpreendida pelos paparazzi durante um passeio no parque com o filho, Archie, e os dois cães, e esteve sempre acompanhada por guarda-costas. A duquesa não esconde a satisfação pelas mudanças na sua vida e, descontraída e longe da postura formal, sorriu para os fotógrafos, enquanto carregava Archie no marsúpio.A segurança dos duques no Canadá é um ponto-chave nesta mudança e pode custar mais de oito milhões de euros por ano, aumentando consideravelmente face ao que acontecia no Reino Unido.De forma a manterem o mesmo estilo de vida, Harry e Meghan vão viver numa mansão que está avaliada em 24 milhões de euros.Harry cumpriu um dos seus últimos compromissos em Londres e, antes de viajar para o Canadá, esteve reunido com sua equipa do Palácio de Kensington para ver a melhor forma de gerir questões relacionadas com a família real.Uma despedida triste para a rainha, que terá ficado magoada com o neto.