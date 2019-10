Segurança extrema em viagem de William e Kate ao Paquistão

06:00

Carolina Cunha

Os duques de Cambridge estão no Paquistão para uma visita oficial de cinco dias. O príncipe William e Kate Middleton são os primeiros representantes reais britânicos a visitar o país em 13 anos, mas o itinerário é mantido em segredo.Uma viagem com características especiais e fortes medidas de segurança, com mais de mil polícias e forças paramilitares encarregues da proteção dos duques. Um desafio para o staff real, numa viagem que traz à memória a princesa Diana, que morreu em 1997.Ao longo da visita oficial, em que os duques fazem questão de interagir com a povo paquistanês, Lady Di tem sido recordada e o príncipe William teve a oportunidade de se cruzar e falar com um grande amigo da mãe, o primeiro-ministro Imram Khan.Defensores da educação feminina, os duques visitaram uma escola exclusivamente de raparigas e estiveram ao lado das jovens alunas que lutam para continuar com os seus estudos no Paquistão.