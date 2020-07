Selena Gomez exibe mansão de luxo que custa 4,3 milhões

Os tempos podem ser de crise, mas para Selena Gomez a pandemia acabou por trazer uma oportunidade de negócio.A cantora investiu numa mansão em Los Angeles no valor de 4,3 milhões de euros que já foi propriedade do cantor Tom Petty.Toda a propriedade, de resto, havia sido encomendada pelo próprio músico e pela sua mulher, Jane Benyo, em 1989.A casa, que se situa isolada no cimo de uma colina, tem perto de três mil e quatrocentos metros quadrados, conta com seis quartos e dez casas de banho, bem como um estúdio de gravação, um ginásio, uma sala de massagem, adega e uma piscina exterior rodeada de vegetação e palmeiras.Gomez ainda não se mudou ou decorou a casa, mas tem muito espaço para dar largas à imaginação, isto depois de uma quarentena passada na sua propriedade, em Studio City, também em Los Angeles, EUA, um pouco mais modesta, no valor de 2,5 milhões de euros.