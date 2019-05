Carolina Jardim e Leo Mota

Foto: Direitos Reservados

21 mai 2019 • 14:11

, escreveu na legenda da publicação. Carolina brincou ainda dizendo "sem tequila 9 meses" numa hashtag.





Carolina Jardim vai ser mãe pela primeira vez e quis presentear os seus seguidores no Instagram, com uma publicação ternurenta a anunciar a chegada de um novo bebé ao clã 'Jardim'.Mais conhecida como Isaurinha, a filha mais nova de Cinha Jardim vai ter o primeiro filho, fruto da relação que mantém com Leonardo Mota."Agora somos três! Feliz por anunciar que não vamos ter gémeos"O casal está junto desde 2017.