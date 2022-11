Deborah Secco estreou-se esta semana como comentadora da Globo para o Mundial do Qatar 2022, mas foram as suas ‘fardas’ sensuais que chamaram a atenção.A maioria dos fãs da atriz brasileira aprovou a ousadia que, aliás, a caracteriza. Contudo, os mais conservadores acharam que as roupas não eram adequadas para o papel.Ainda assim, a atriz mostrou-se imune às críticas. “Sendo quem eu quero ser”, escreveu.