'Senhor Doutor' do programa de Fátima Lopes está de regresso: "Agradeço ao acidente"

Fátima Lopes recebeu durante a emissão desta quarta-feira, João Espírito Santo, conhecido como o 'Sr Doutor' do formato.Após o acidente de viação que sofreu, que o colocou em risco de vida e afastado da televisão, o rosto da TVI está de volta e não esconde a emoção., começou por dizer, agradecendo a todos os profissionais de saúde que ajudaram a salvá-lo e também na fase de recuperação, principalmente no que respeita à lesão que teve na mão., desabafou João., recordou Fátima Lopes, confessando que achava que ele não ia sobreviver ou ficar incapacitado para o resto da vida. A apresentadora pediu-lhe para lhe explicar de que forma o acidente o tornou uma pessoa diferente., confessou o dentista., disse ainda, enaltecendo as coisas boas que a tragédia lhe trouxe na mudança que viveu.Atualmente, João Espírito Santo continua a apresentar algumas lesões, sobretudo na orelha. Mas mostra-se tranquilo com a imagem e com a forma como está a levar a recuperação e a vida.Recentemente, João Espírito Santo esteve à conversa com Cristina Ferreira, e desabafou sobre toda a tragédia e todo o seu sofrimento e da família.