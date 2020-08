Sensatos do ‘Big Brother’ passam férias juntos no Algarve

A carregar o vídeo ...

Soraia, Diogo, Ana Catharina e Daniel Guerreiro rumaram até ao sul do país.

O grupo de ex-concorrentes que ficou conhecido nocomo os, constituído porprovaram mais uma vez que a amizade construída no reality show dapermanece.Os ex-concorrentes rumaram ao Algarve para uns dias de descanso e nas redes sociais não hesitaram em partilhar fotografias das férias com os fãs.Entre idas à praia ou almoços, a boa disposição e a alegria caracterizaram o grupo, como é possível ver através dos vídeos e imagens que Soraia, a vencedora do programa, e o namorado Daniel Guerreiro partilharam com os seguidores.Veja aqui o vídeo partilhado por Soraia: