Carolina Carvalho sensual aquece dias de outono

01:30

Carolina Cunha

Apesar de já estarmos no outono, as temperaturas continuam altas. Por isso, Carolina Carvalho não resistiu a vestir o biquíni e desfrutar de banhos de sol para manter o bronze. A atriz de 26 anos aproveitou a pausa na agenda para gozar alguns dias de descanso na companhia de uma amiga.Visivelmente feliz e divertida, a artista partilhou o momento nas redes sociais, dando grande evidência à sua silhueta tonificada. Sensual e provocadora, conquistou centenas de elogios dos fãs, que não resistem aos seus encantos naturais.Carolina Carvalho encontra-se numa fase bastante positiva a nível pessoal e profissional. O namoro com o músico David Carreira vai de vento em popa e recentemente conquistou o Globo de Ouro na categoria Revelação do Ano, que espelha o seu sucesso e dedicação em projetos profissionais, nomeadamente a novela ‘A Serra’ (SIC) e as séries ‘A Generala’ (SIC) e ‘Doce’ (RTP 1).