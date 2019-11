Sensualidade e estilo na nova coleção de João Rôlo

01:30

Hugo Alves

Mesmo sem a presença das suas grandes divas, Fernanda Serrano e Fátima Lopes, João Rôlo apresentou a sua nova coleção, no Pátio da Galé, na Praça do Comércio. Inspirada "no ambiente do jazz", o estilista garantiu aoque a aposta era no glamour."É sempre obrigatório para as minhas clientes", afirmou. De resto, mesmo ausentes – "pois Fátima tinha um aniversário e Fernanda um compromissos profissional" – João Rôlo assegurou-nos que ambas já tinham visto toda a coleção.Mesmo sem a presença das suas musas, o estilista – que continua de luto pela morte do amigo Eduardo Beauté – contou com inúmeras caras conhecidas que não quiseram deixar de espreitar as últimas criações que este apresentou. "Algumas já têm meses e até foram ao festival de Cannes, mas achei que agora era o momento ideal para mostrar tudo junto", continuou o estilista.Diana Monteiro, Lili Caneças, Mariza e Cinha Jardim foram algumas das figuras que não quiseram deixar de espreitar o desfile e deslumbrar-se com a elegância das criações.