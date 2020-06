Sensualidade e luxo de Ronaldo e Georgina em iate Casal desfrutou de dia de folga na companhia dos amigos na região de Portofino.

Cristiano e Georgina num momento de descontração a bordo do iate de luxo, em Itália

Foto: DR

01:30

Carolina Cunha

Com as férias limitadas devido à pandemia, Ronaldo e a namorada, Georgina, aproveitam alguns dias de folga a bordo de um iate de luxo. Na companhia dos amigos mais próximos, o casal foi a banhos e desfrutou de momentos de diversão e lazer. Nas redes sociais, Gio não resistiu a partilhar fotos em que a sua sensualidade está em grande evidência. Com um biquíni reduzido, a modelo fez questão de exibir as suas curvas enquanto mostrou o seu novo anel de diamantes, que chamou a atenção dos fãs, que questionaram se o casamento está para breve.



Apesar do esforço para se manterem longe dos olhares mais atentos, o casal acabou por ser surpreendido por paparazzi abordo do iate de luxo, na região de Portofino, na costa de Itália.

