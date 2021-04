Sensualidade invade passerelle da ModaLisboa

Nuno Baltazar apresentou as suas propostas para o próximo inverno no segundo dia da 56ª edição da ModaLisboa, a primeira 100% digital devido ao contexto de pandemia.





O criador apostou numa coleção marcada pela elegância a que deu o nome de ‘Script’. “A coleção parte da exploração do processo de criação e do desenvolvimento de personagens de um guião”, pode ler-se na apresentação deste trabalho do designer do Porto. As peças são definidas por contrastes entre o feminino e o masculino e múltiplas texturas. Entre as manequins que subiram à passerelle estiveram Soraia Chaves, Sónia Balacó e Astrid Werdnig.