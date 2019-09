Sensualidade marca noite de festa Gala Sexy Vidas encheu o Casino Estoril de glamour.

Glamour na Gala Sexy Vidas - veja todos os looks da cerimónia

25 set 2019 • 16:20

O Casino Estoril encheu-se de glamour e elegância para receber a gala Sexy Vidas. Pela passadeira rosa do evento, desfilaram várias caras conhecidas.



Fernanda Serrano, Vanessa Rebelo, Joana Duarte e Cuca Roseta foram consideradas as mulheres mais sensuais do País. Entre os homens, Lourenço Ortigão, Nuno Gomes, João Santos e Jorge Mendes foram os grandes vencedores.

