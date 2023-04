“Senti-me muito em baixo e com vontade de vomitar”: Marco Paulo fala sobre tratamentos contra o cancro

Marco Paulo

Foto: Direitos Reservados

01:30

Ana Maria Ribeiro

Marco Paulo, diagnosticado no ano passado com cancro no pulmão, admitiu no seu programa, na SIC, que está melhor, mas que no início dos novos tratamentos de quimioterapia a que se tem sujeitado se sentiu bastante mal. “Estes últimos dias têm corrido bem”, disse à colega Ana Marques, durante o ‘Alô Marco Paulo’ deste sábado. “Nos primeiros dias a seguir à primeira quimioterapia senti-me muito em baixo e cansado, sempre com muita má-disposição e vontade de vomitar”, revelou o artista.





No decorrer do programa, anunciou ainda que, a partir de quarta-feira, 26, deverá dar início a um novo ciclo de quimioterapia, antecipando poder voltar a enfrentar “os mesmos sintomas”. No outro lado da balança, o cantor partilhou também a boa-nova: acaba de renovar contrato com a SIC, e o ‘Alô Marco Paulo’ vai continuar no ar. Agora só espera melhorar rapidamente para poder voltar a gravar com mais intensidade – uma vez que, para já, os médicos lhe recomendam que não faça esforços e que poupe as suas energias.