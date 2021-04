“Sentia cansaço e falta de ar”: Helena Costa operada a tumor no pulmão

01:30

Helena Costa fez uma atualização sobre o seu estado de saúde, após ter sido operada para remover um tumor no pulmão. A atriz, de 37 anos, mantém-se internada após ter retirado uma parte do órgão, mas mostra-se otimista, revelando que a recuperação da cirurgia está a correr como o previsto."Já tirei os drenos e fiz medicação para as dores. Estou a recuperar bem, mas um bocadinho cansada", contou. De forma a alertar sobre os sinais de alerta para a doença, Helena revelou que sentiu "cansaço e falta de ar, mas ao longo de muito tempo".Longe das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, de um ano e meio, a atriz confessa que é difícil estar afastada das meninas. "As saudades que tenho delas", lamentou, garantindo que antes do internamento passou de tempo de qualidade e tirou muitas fotos com as bebés.