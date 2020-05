“Sentimo-nos chantageados”: Marido de Carolina Patrocínio vítima de pirataria informática

01:30

Carolina Cunha

O marido de Carolina Patrocínio, Gonçalo Uva, foi vítima de pirataria informática e viu a sua conta do Instagram ser hackeada. O alerta foi dado pela apresentadora da SIC através das redes sociais, nas quais denunciou a situação e pediu ajuda aos seguidores."A conta do meu marido foi hackeada. Ele não consegue entrar, dizem que a conta está a ser usada. Quando vamos ao perfil dele não conseguimos entrar, diz acesso restrito", denunciou Carolina, visivelmente preocupada com a invasão de privacidade e segurança, uma vez que dispõe de várias fotografias dos filhos menores.Até ao momento, Gonçalo Uva ainda não conseguiu solucionar o problema que tem abalado todo o clã. Nas redes sociais, Carolina mostrou-se desesperada e deu pistas de que a família possa estar a ser alvo de chantagem. "Perdemos total controlo sobre a nossa conta. Vimos a nossa privacidade ser invadida, sentimo-nos chantageados", desabafou o rosto da SIC.Gonçalo Uva aguarda a resolução do problema e espera recuperar a página de Instagram que também utiliza como ferramenta de trabalho.Os últimos dias de Carolina Patrocínio não têm sido fáceis. Além do ataque do pirata informático, viveu dias difíceis e de angústia após o seu pai, Pedro Patrocínio, de 61 anos, ter sido internado em estado "muito grave" no hospital. Apesar do susto vivido, o pai de Carolina melhorou "milagrosamente, contra as expectativas dos médicos".