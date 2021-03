Separação de Casillas foi "lufada de ar fresco" para Sara Últimos tempos de casamento estavam a ser “tóxicos” para a jornalista, que não esconde a desilusão pelo fracasso. Mas quer seguir em frente e tem sonhos por realizar.

Separação de Casillas foi "lufada de ar fresco" para Sara

28 mar 2021 • 20:47

O fim da história de amor de Sara Carbonero e Iker Casillas representou um "fracasso pessoal" para ambos, que esperavam que a relação durasse para sempre.



No entanto, segundo revelam fontes próximas da jornalista à imprensa espanhola, os últimos tempos de casamento foram "tão tóxicos" que Sara está a encarar esta nova fase da sua vida como uma "lufada de ar fresco". As atitudes de "egoísmo" do antigo guarda-redes do FC Porto, que já assumiu que não esteve ao lado da mulher como devia durante a luta contra o cancro, e outras polémicas acabaram por provocar um "desencanto" em Carbonero, que agora só quer começar uma vida nova.



Sonhos por realizar

Nas últimas publicações nas redes sociais, Sara Carbonero tem demonstrado estar aberta à vida. "Sonha", escreveu recentemente, mostrando acreditar, aos 37 anos, que o melhor ainda está por vir.

Mais sobre

artigos relacionados