Será que a relação de Luciana Abreu e João Moura Caetano chegou ao fim?

A tua vontade de crescer, a tua forma positiva de encarar as coisas, podem ser insuportáveis para quem não gosta de ti.

Mas quanto a isso, não há nada a fazer", atirou ainda a atriz. "Jamais te prendas a uma vida sem propósito, pessoas erradas e momentos vazios. Nunca ninguém fará por ti aquilo que só tu podes fazer", rematou.







Este tema foi analisado no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, onde Maya a conduta da atriz. "A Luciana disse há pouco tempo que não se punha a jeito para comentarem a sua vida pessoal, e cá está ela a pôr-se a jeito. Não estaríamos aqui a falar dela se colocasse alguma publicação sobre a sua vida profissional", disse a apresentadora do programa.



"Está a dizer que também tem sentimentos e está a sofrer. Ela está a dizer isto a toda a gente, mas se calhar a mensagem é para alguém", notou Teresa Guilherme saindo em defesa de Luciana Abreu de quem é amiga de longa data.



Maya considera que a mensagem é destinada ao cavaleiro. "Eu estou contigo Rui, será para o João Moura Caetano, eventualmente, por a Luciana considerar que ele está a viver uma vida sem propósito, com pessoas que não lhe dizem nada."









Muitos são os rumores que se têm gerado em torno da relação de Luciana Abreu e João Moura Caetano de que o casal esteja a viver uma crise na relação, o que começou desde que o cavaleiro de 40 anos marcou presença num jantar onde estava Gisela Serrano.Apesar da atriz de 38 anos ter desmentido numa primeira vez, a verdade é que de seguida viajou sem o companheiro para Veneza e agora a apresentadora do programa 'Domingão', escreveu uma mensagem enigmática no Instagram, na qual cita André Nobre Duarte e onde se refere a alguém.começou por escrever a estrela da SIC.