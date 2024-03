Inês Aguiar mantém segredo sobre namoro com Viktor Gyökeres

06 mar 2024 • 23:22

A notícia do romance entre Inês Aguiar e Viktor Gyökeres, ambos com 25 anos, foi avançado pelo CM no mês de janeiro, quando foi visível uma troca de 'likes' em fotografias do Instagram, o que originou que se começasse a pensar que haveria aqui algo mais do que uma simples amizade.Questionada sobre o assunto num evento, a atriz da SIC, não confirmou nem desmentiu o alegado romance com o futebolista sueco., disse a jovem à revista 'Caras' acrescentando que sempre foi bastante reservada no que diz respeito à sua vida privada., sublinhou Inês Aguiar.