“Será um orgulho representar a nação”, diz Miss Universo Portugal

Cristiana Silva, de 19 anos, foi indigitada Miss Universo Portugal 2020, e irá representar o País na 69º edição do Miss Universo, um evento que ocorrerá nos EUA, no primeiro trimestre de 2021.A jovem, que estuda solicitadoria, é a 1ª Dama de Honor do Miss Portuguesa 2019. Como o concurso não se realizou este ano devido à pandemia, Cristiana recebeu este novo título e não esconde o entusiasmo por concorrer com dezenas de jovens de todo o mundo."Não tenho palavras para descrever o orgulho que será representar o meu país, representar toda a minha nação. Sei que esta é uma responsabilidade enorme, mas também sei que a encararei com a maior seriedade possível!", garante.Apesar das datas ainda não estarem definidas, Cristiana irá viajar para os EUA cerca de um mês antes do grande evento. "Ela fará uma formação com as outras candidatas durante três semanas. No ano passado correu muito bem e a Miss Universo Portugal 2019 [Sylvie Silva] ficou no top 20", explicou Isidro de Brito, presidente da Organização Miss Portuguesa, revelando que estavam 90 jovens a concurso.A Miss Universo Portugal 2020 mede 1,70 metros, e tem as medidas corporais 80-62-88. Assume-se como uma mulher "extrovertida", "cheia de sonhos e objetivos". Tem como lema: "A vida é um presente que devemos desfrutar até o último segundo".