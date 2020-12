Sérgio Conceição ajuda menino cego com computador adaptado

Diogo Santos nasceu com uma doença genética que lhe roubou a visão. Apesar de viver num mundo de sombras, desde pequeno que mostrou a sua a garra e, com o passar dos anos, tornou-se num aluno brilhante.Uma história de superação, revelada pela CMTV, que comoveu Sérgio Conceição, que não hesitou em ajudar o jovem, de 12 anos, que precisava que um computador portátil para a escola, adaptado às suas necessidades.Em anonimato, o técnico portista decidiu oferecer o equipamento informático ao jovem de Mirandela, no valor de 5500 euros. A doação foi feita nos primeiros meses do ano, mas a autoria da mesma só foi revelada recentemente.A oferta do computador permitiu a Diogo assistir às aulas durante os meses de isolamento devido à pandemia, uma vez que o computador dispõe de acesso à internet em braile.Além disso, Sérgio Conceição não resistiu a oferecer uma camisola do clube com uma dedicatória e ainda enviou um vídeo com uma mensagem especial dedicada ao menino, que é fã do FCP."Fiquei muito sensibilizado com a história e daí a minha contribuição. Sem ser nada de espetacular, penso que com essa contribuição consegui, de certa forma, atenuar aquelas que são as dificuldades do Diogo", disse o técnico.