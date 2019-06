Sérgio Conceição aproveita último dia de férias em praia do Algarve

Sérgio Conceição despediu-se este domingo do Algarve, com uma tarde na praia.O treinador do Futebol Clube do Porto, que tem para esta segunda-feira agendado o regresso aos trabalhos com a equipa, parte por pouco tempo, uma vez que o estágio de pré-época também vai passar pelo Sul do País.Sérgio Conceição esteve durante a tarde com familiares e amigos num areal de Albufeira e, com o forte calor que este domingo se fez sentir na região algarvia, também aproveitou para os últimos mergulhos das férias. Numa dessas viagens entre a toalha e a água, curiosamente, acabou por lhe chegar, junto aos pés, uma bola com que dois jovens jogavam.O técnico e ex-jogador devolveu a bola com um pontapé, com simpatia mas discretamente. Deixou o areal ao final da tarde.Sérgio Conceição esteve no Algarve pouco mais de uma semana, tendo celebrado, como é tradição, o dia de S. João na casa de que é proprietário em Albufeira com uma sardinhada.Regressa agora ao Porto, para o recomeço dos trabalhos da equipa, devendo voltar ao Algarve no início da segunda quinzena de julho.O FC Porto tem três jogos agendados para o Sul do País, frente ao Fulham, a 16 de julho, em Albufeira, Bétis (dia 19, Portimão) e Getafe ou Portimonense (21, Portimão).