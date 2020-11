Sérgio Conceição chora morte do cunhado

Sérgio Conceição

Sérgio Conceição está de luto. Um dos cunhados do treinador do FC Porto perdeu a luta contra um cancro e as cerimónias fúnebres decorreram no passado dia 14. O técnico não conseguiu esconder a consternação, uma vez que era muito próximo de Manuel Gomes, de 65 anos, marido da sua irmã Rosa.









De acordo com uma fonte ouvida pela revista ‘Nova Gente’, o cunhado foi um “segundo pai” para Sérgio Conceição, que perdeu o progenitor com apenas 16 anos, na sequência de um acidente de moto.

As cerimónias fúnebres decorreram em Ribeira de Frades, Coimbra, terra natal de Sérgio Conceição. Emocionado, o treinador dos azuis-e-brancos ajudou a carregar o caixão para a igreja, onde se realizou a missa.