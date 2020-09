11 set 2020 • 20:12

Cristina Ferreira voltou a mostrar o bom humor e, desta vez, 'brincou' com o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.A nova diretora de entretenimento e ficção da TVI partilhou um vídeo onde surge de passagem pelo Estádio do Dragão que gerou uma brincadeira com o técnico.

"Já aí vou ao treino", escreveu Cristina nas redes sociais.



Algumas horas depois o portista acabou por responder. Sérgio Conceição juntou o hino do FC Porto ao vídeo divulgado por Cristina e deixou um 'recado: "Não te esqueças das caneleiras que no FC Porto é a doer", escreveu.