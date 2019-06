Sérgio Conceição em noite de São João com 30 quilos de sardinha à mesa com amigos

Terminada mais uma época desportiva (esta com sabor amargo, pois o FC Porto não revalidou o título), Sérgio Conceição fez as malas com a mulher, Liliana, e os cinco filhos, e viajou para a sua casa de férias, situada na zona central do Algarve.apanhou-o a chegar ontem a seguir à hora de almoço à sua moradia, em Albufeira. "Ele esteve mesmo ainda há pouco no Mercado Municipal de Albufeira e levou mais de 30 quilos de sardinhas", conta fonte ligada ao treinador. Este é um ritual da noite de São João que Sérgio Conceição faz questão de festejar todos os anos com um grupo de amigos.Ao que oapurou, junto da vizinhança, o técnico dos dragões faz todas as manhãs a sua caminhada junto a uma das praias de Albufeira, sendo que a maior parte do tempo é passado em casa, com a sua família e amigos mais próximos.Já Rodrigo, um dos filhos do treinador, que jogou no Imortal de Albufeira, antes de rumar ao Benfica, também não escapou à objetiva do Correio da Manhã. O jovem futebolista aproveitou para fazer exercício, junto à moradia dos pais, ao início da tarde, para se manter em forma antes de começar mais uma época com a camisola dos encarnados.Nos últimos dias, recorde-se, quem passou pela casa do treinador do FC Porto em Albufeira para descansar e se divertir foi João Félix, que é amigo de longa data de Rodrigo.