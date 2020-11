Sérgio Conceição inconsolável com morte do “segundo pai”

Sérgio Conceição está de luto. O treinador do FC Porto perdeu o cunhado, Manuel Gomes, de 65 anos, pouco tempo depois de ter sido diagnosticado com um cancro. Segundo a ‘Nova Gente’, uma fonte próxima da família revelou que o marido da irmã do treinador era como "um segundo pai" para o técnico dos dragões: "O Manel foi o pai que lhe faltou".

Quando perdeu o progenitor aos 16 anos, vítima de um acidente de moto, foi o cunhado que tomou conta de Sérgio: "Nessa altura, o Manel e a mulher, a Rosa (irmã de Sérgio), passaram a ser os pais do Sérgio. Quando ele era um miúdo, acompanharam-no em todos os momentos, iam ver todos os jogos. Não perdiam um. As festas de Natal eram sempre em casa do Sérgio".

A mesma fonte revelou ainda que o sucesso do treinador deve-se muito ao apoio do familiar.

"A ligação que ele tinha com este cunhado era muito forte", contou outra fonte.

O funeral aconteceu no passado dia 14, na terra natal do treinador, na freguesia de Ribeira de Frades, em Coimbra. Sérgio Conceição estava inconsolável e ajudou a carregar o caixão para a igreja.