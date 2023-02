Sérgio Conceição salva família

Sérgio Conceição

07 fev 2023 • 12:52

no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, de acordo com o treinador Tiago Velho.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disponibilizou-se pagar três meses de renda a uma família que está em risco de ficar desalojada, em Vila Nova de Famalicão.A mãe de Gabriela, de 12 anos, e Rafael, de 10, é doente oncológica e está a realizar tratamentos diáriosO senhorio vendeu o apartamento e a mãe não conseguiu apoio por parte da Câmara Municipal de Famalicão. Assim, a senhora viu-se obrigada a encontrar uma nova habitação. Contudo, não tem capacidade monetária para pagar os necessários primeiros três meses de renda.Após o jogo contra o Vizela, Sérgio Conceição, de 48 anos, esteve à conversa com os jovens e ficou a par do sucessido. Logo de seguida, o treinador protificou-se a pagar o valor para ajudar a família.