Sérgio Conceição solidário apoia irmãs com cancro

utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio às irmãs, Vera e Vitória, adeptas do FC Porto, que estão a lutar contra uma doença oncológica., escreveu na publicação horas depois do encontro com as meninas. Vera e Vitória marcaram presença no Estádio do Dragão, no último domingo, para assistir ao jogo entre os azuis e brancos e o Portimonense.

Após o encontro, o treinador fotografou-se ao lado das crianças mostrando solidariedade com os pais, que atravessam uma fase delicada, devido ao problema das meninas.



Esta não é a primeira vez que o técnico revela o seu lado mais solidário